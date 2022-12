Lavorare in provincia di Foggia, venti nuovi annunci per un totale di 38 profili professionali richiesti

I Centri per l’Impiego di Foggia e provincia hanno pubblicato, nelle settimane tra il 12 e il 26 dicembre, venti nuovi annunci di lavoro per un totale di trentotto profili professionali richiesti. Gli annunci di lavoro sono stati pubblicati sul portale regionale “Lavoro per Te”, dove è possibile trovare tutti i dettagli e i requisiti necessari per poter presentare la propria candidatura.

Nell’ambito del settore primario, sono state registrate 3 richieste di personale: addetto logistica/magazzino, autista di mezzi agricoli, addetto commerciale import-export per azienda agricola. Il settore secondario presenta 14 annunci di lavoro per 23 differenti profili, divisi tra “costruzioni e impianti” (14) e “commercio e artigianato” (9). Tra i quali: falegname, installatore infissi, aiuto banconista di macelleria e salumeria, meccanici di veicoli industriali, operai di produzione industriale, autista di mezzi pesanti, carpentieri edili, geometri, manutentore elettrico, muratori specializzati, operatore di macchine movimento terra, installatore di impianti termo- idraulici, tecnici installatori di impianti di videosorveglianza. Per il settore terziario sono pervenute 3 richieste di personale per 13 lavoratori professionali, divise tra “sanità, servizi alla persona e pulizia” (5 infermieri professionali e 6 guardie giurate) e “turismo e ristorazione” (2 aiuti cuoco). Il Collocamento mirato di Foggia ha inserito una vacancy relativa a 1 aiuto banconista salumiere/macellaio riservato alle cosiddette “categorie protette”, secondo l’art.18 c.2 L.68/99. Per questa categoria di lavoratori è prossimo alla scadenza (29/12/2022) l’avviamento a selezione a tempo pieno e indeterminato di 15 coadiutori amministrativi presso ASL Foggia. Il bando e la domanda di partecipazione sono consultabili al seguente link: https://bit.ly/3jaiUXh

Per informazioni sull’invio dei curricula, sulle offerte attive e sulla pubblicazione di annunci, i cittadini e le aziende possono rivolgersi ai Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia). Inoltre, sulla pagina Facebook Centri Impiego Foggia e provincia vengono diffuse le offerte di lavoro aggiornate e le novità e gli eventi organizzati sul territorio (recruiting day, corsi di formazione, giornate informative su tirocini, start up e molto altro).