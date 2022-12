Grave incidente stradale sul Gargano, auto finisce contro il guardrail. Due ragazzi in ospedale

L’auto sbanda, ruota su se stessa e urta violentemente contro il guard rail. L’incidente è avvenuto alle prime ore della giornata di oggi, 25 dicembre, sulla strada panoramica che porta a San Marco in Lamis. Due i feriti: si tratta di un ragazzo e una ragazza, trasportati in codice rosso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, grazie all’immediato intervento delle due ambulanze del 118. Sul posto anche i carabinieri, ai quali spetterà indagare sulle cause che hanno portato al sinistro stradale.