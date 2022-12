Danni da arsenico, bonifica e bio monitoraggio le uniche vie. Il caso Manfredonia

“One Health: strategie innovative in ambito di Ambiente, Clima e Salute. Esperienze a confronto”. È il nome del convegno organizzato dal Dipartimento di Prevenzione ASL Foggia e tenutosi a Manfredonia. Riflettori puntati sul macro obiettivo Ambiente, Clima e salute del PNP 2020-2025 (declinato a livello regionale come PRP 2021-2025), che tenendo conto degli orientamenti produttivi finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale, nonché dei nuovi LEA, propone una strategia intersettoriale e integrata, finalizzata a realizzare sinergie tra i servizi sanitari, preposti alla salute umana, a quella animale e alla tutela ambientale per potenziare l’approccio One Health.

Il prof Antonio Giordano, presidente Sbarro Health Research Organization (SHRO), Philadelphia (USA) e professore ordinario di Anatomia ed istologia patologica presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche, Università di Siena nella sua lettura magistrale ha evidenziato i danni provocati dallo sversamento dei rifiuti tossici in Campania e in molte altre regioni italiane (ciò che viene comunemente definito con il termine Ecomafie) ripercorrendo alcune delle più significative vicende giudiziarie degli ultimi anni e divulgando i dati scientifici relativi all’aumento di patologie tumorali e malformazioni congenite associate.

Trattandosi di esperienze a confronto tra due Regioni, Puglia e Campania, e considerando che, come riportato dal report Ecomafia 2022, realizzato da Legambiente con il sostegno di Novamon e edito da Edizioni Ambiente, la Puglia (tra le province con più reati c’è Foggia) rappresenta la terza regione italiana per illegalità ambientale, la finalità del convegno è stata quella di sensibilizzare i cittadini sulla tematica.

A tal proposito, durante il convegno sono stati presentati i risultati del monitoraggio degli studi condotti a Manfredonia negli ultimi 10 anni e l’aggiornamento del follow-up della coorte di lavoratori esposti ad arsenico nel petrolchimico di Manfredonia a 45 anni dall’incidente. Inoltre, si è fatto menzione delle strategie innovative in ambito di Ambiente, Clima e Salute ove assume notevole rilevanza scientifica l’istituzione del Registro tumori animali (Foggia è la prima provincia della Regione Puglia ad istituirlo).