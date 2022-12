“Una carezza sospesa” al Riuniti di Foggia. Messaggi di speranza dai volontari della biblioteca “Lory Marchese”

“Il Natale è magia, è lo stupore negli occhi dei bambini”; “mettiti a lavoro per la promessa che hai fatto a te stesso”; “tutto può essere distante, ma nulla è irraggiungibile”. Messaggi di auguri e speranza come questi, cartoncini scritti a mano e decorati con semplicità dai giovani in servizio civile, hanno raggiunto nei giorni scorsi i pazienti del Policlinico “Riuniti” di Foggia.

L’idea, lanciata dal CSV Foggia, è stata subito raccolta dai volontari della Biblioteca ospedaliera “Lory Marchese”, guidati dalla presidente della Confraternita di Misericordia di Foggia Laura Pipoli.

I giovani volontari, dopo aver preparato i cartoncini e averli decorati con fiocchi rossi, li hanno raccolti in sacchi natalizi e cestini di vimini per consegnarli ai responsabili dei reparti affinché potessero raggiungere i degenti.

“Le attività della biblioteca ospedaliera – spiegano i promotori – sono riprese, ma con alcune limitazioni dettate dal rispetto della sicurezza. I volontari consegnano i libri all’ingresso dei reparti per evitare il contatto diretto con i pazienti. Per Natale abbiamo pensato di inviare ai degenti messaggi di auguri e speranza non essendo autorizzati a farlo di persona; una ‘carezza sospesa’, in attesa di poter rientrare nei reparti e stringere le mani di chi soffre, come facevamo prima dell’emergenza sanitaria”.

La biblioteca ospedaliera “Lory Marchese”, intitolata a una donna e volontaria straordinaria, prematuramente scomparsa, fu inaugurata nel marzo 2019.

Il progetto originario prevede diverse attività, come il prestito bibliotecario in corsia, una sala lettura e attività di animazione per bambini e ragazzi.