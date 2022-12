Caldo anomalo in Puglia, a Natale riaprono 100 lidi balneari. L’anticiclone andrà oltre Capodanno

Sole e temperature miti. Sarà un Natale all’insegna di un caldo anomalo per la stagione, anzi da record per il periodo in Salento e più in generale in tutta la Puglia. L’inverno stenta a decollare e per questi giorni di festa si prevedono giornate all’insegna di un clima primaverile nonostante subito dopo Natale siano attese nuvole e un po’ di pioggia. Ma nulla di preoccupante o di scoraggiante per chi vorrà raggiungere le spiagge con qualche audace che non rinuncerà ad un tuffo in mare.

C’è già chi lo ha già fatto, peraltro. È un gruppo di amici over 60 residenti nel Basso Salento che, come ogni 21 dicembre, si dà appuntamento nella marina di Novaglie per salutare il solstizio di inverno con un bagno in uno degli scorci più belli di tutto il Salento. E non si faranno trovare impreparati neppure gli imprenditori del settore.

Ci saranno circa cento lidi che apriranno “ma quelli che attrezzeranno le spiagge per i clienti saranno una quindicina e sono per lo più nel Salento – ha spiegato Antonio Capacchione, presidente nazionale del sindacato dei balneari Sib- Fipe-Confcommercio. “Non si tratta di numeri rilevanti – aggiunge – ma il bel tempo potrà indurre altri a fare lo stesso”.

Tutta colpa o merito, a seconda dei punti di vista, dell’anticiclone di Natale che dovrebbe prolungarsi ben oltre Capodanno. Per Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.ilmeteo.it, queste le previsioni per questo lungo periodo di festa: si attende un Natale storico con anticiclone Africano in Italia e temperature calde. E anche in Puglia si potranno sfiorare anche i 20 gradi.

Per la giornata di Natale, a Lecce sono attesi 15 gradi così come a Brindisi e Bari; 16 a Taranto e Foggia e nella Bat. E la colonnina di mercurio rimarrà stabile anche nei giorni a seguire. E allora ancora per un po’ i giacconi potranno restare in letargo ma occhio, però: meglio portare con sé un ombrello. (fonte Repubblica Bari)