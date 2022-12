La tradizione continua: 35esima sagra delle pettole a Castelluccio Valmaggiore

Si terrà lunedì 26 dicembre la tradizionale e attesissima “XXXV sagra delle pettole” a Castelluccio Valmaggiore, promossa dalla Pro Loco e dal Comune.

L’iniziativa, da sempre appuntamento fisso per il giorno di S. Stefano, è inclusa nella programmazione natalizia messa su da associazioni e Amministrazione Comunale per animare il periodo delle feste nel piccolo borgo dei Monti Dauni. Dopo lo stop forzato dello scorso anno a causa delle restrizioni dovute al Covid, si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli per creare un’atmosfera festosa per la serata: l’appuntamento è in Piazza Marconi alle ore 18.30, quando, attorno al grande albero addobbato al centro della piazza, si potranno cominciare a degustare le pettole accompagnate da buon vino e tanta musica.

Tanti eventi anche nei giorni a seguire: dalla tombolata alle proiezioni di film e laboratori per bambini (27 e 30 dicembre, 3 e 4 gennaio), agli spettacoli teatrali del gruppo locale “Li senz’art” (28 dicembre, 2, 6 e 8 gennaio) fino a “Castagne per tutti!” (5 gennaio) ai piedi della maestosa e millenaria Torre Bizantina. Il cartellone è pieno di eventi, vi aspettiamo numerosi per viverli insieme!