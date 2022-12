Puglia, risorse per garantire la procreazione medicalmente assistita a chi ha meno possibilità economiche

La procreazione medicalmente assistita non sarà più un privilegio, sarà un servizio accessibile anche a chi ha meno possibilità economiche grazie al sostegno della Regione Puglia. È l’effetto della norma approvata dal Consiglio regionale nell’articolato del bilancio preventivo per il 2023. Il contributo coprirà anche le spese sostenute per la procreazione eterologa all’estero con un reddito ISEE non superiore a 30.000 euro.

Lo stanziamento complessivo per il triennio 2023-2025 è di 4,5 milioni di euro. Toccherà alla Giunta definire il dettaglio tecnico dell’assegnazione del contributo, fermo restando il principio che il sostegno sia ispirato al principio del contrasto della povertà dei nuclei familiari, come disciplinato dalla legge sul sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.

“La norma è frutto di un’iniziativa del gruppo del Partito Democratico che ho condiviso e sostenuto con il voto in aula”, ha dichiarato il consigliere Paolo Campo.