Incappucciati e armati rapinano blindato sul Gargano, il commando in fuga con bottino di 80mila euro

Attorno alle 10, in via della Vittoria a San Marco in Lamis, il commando, armato e a volto coperto, ha assaltato un furgone della Cosmopol che stava consegnando del denaro alla Banca Popolare di Milano