Natale a Monte Sant’Angelo, illuminato l’Albero della comUNITÀ al termine della marcia e allestito dai ragazzi

Il Natale a Monte Sant’Angelo ha il sapore dell’autenticità, dei valori, della comunità unita. Giovedì 15 si è tenuta la marcia “La luce della comunità” con un fiume di ragazzi che hanno invaso la città con canti, letture, temi importanti. Le tappe: Comune dedicata alla legalità, Santuario dedicata alla pace con l’intervento dell’Arcivescovo, Villa dedicata alla sostenibilità e piazza dedicata alla solidarietà. Gli stessi temi al centro degli allestimenti dei quattro alberi nella piazza centrale della Città. “La luce della nostra comunità sono i nostri ragazzi”, ha detto il sindaco Pierpaolo d’Arienzo.

Pace, legalità, sostenibilità e solidarietà. Quattro temi, quattro alberi, quattro tappe per la marcia “la luce della comunità” che è culminata con l’accensione dell’ “Albero della comUNITÀ“. All’iniziativa – promossa dal Comune insieme agli Istituti scolastici e alle associazioni – hanno partecipato gli studenti degli Istituti comprensivi “Giovanni XXIII” e “Giovanni Tancredi – Vincenzo Amicarelli” e dell’Istituto superiore “Gian Tommaso Giordani”.

Letture e canti nelle quattro tappe hanno animato la marcia: il comune è stata la tappa dedicata alla legalità, il Santuario dedicata alla pace, la Villa comunale dedicata alla sostenibilità e piazza Duca d’Aosta, tappa finale, con i quattro alberi. L’albero della solidarietà è stato allestito dalle associazioni. “Monte Sant’Angelo sta scrivendo un meraviglioso vocabolario”, è stato il commento di Padre Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, che ha accolto sul sagrato del Santuario di San Michele Arcangelo, insieme ai Padri Micheliti, gli studenti che hanno intonato, tra le altre cose, “Imagine” di Lennon.

Accompagnata anche dalla Banda di Monte Sant’Angelo, la marcia è arrivata in Piazza Duca d’Aosta e la comunità intera – con il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo e la Dirigente Enza Santodirocco – ha illuminato “L’albero della comunità”, i quattro alberi dedicati a pace (allestito dall’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII”), sostenibilità (allestito dall’Istituto comprensivo “Tancredi-Amicarelli”), legalità (allestito dall’Istituto superiore “G. T. Giordani”) e solidarietà (allestito dalle associazioni). Al termine, il “Gran galà dei bambini” con musica, mascotte, zucchero filato e caramelle.

“Un momento meraviglioso di unione, gioia, condivisione, comunità. Sono questi i veri valori del Natale ed è bello viverli e riscoprirli insieme ai nostri ragazzi e all’intera comunità” – ha dichiarato il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo.

“L’evento rappresenta un numero zero che vorremmo riproporre ogni anno. È stato meraviglioso immaginare, allestire e illuminare questi alberi insieme ai nostri ragazzi e alle associazioni a cui va il nostro grazie per aver accettato l’idea, condiviso il progetto e per aver contribuito a realizzare con successo la manifestazione” – commenta il vicesindaco, assessore all’istruzione/cultura/turismo della Città di Monte Sant’Angelo, Rosa Palomba.

“La marcia ci ha emozionato: abbiamo avuto l’opportunità di respirare un clima di vicinanza e di comunità. Anche per questo, ringraziamo l’Amministrazione comunale per aver coinvolto le nostre scuole in un percorso di coesione e di riflessione su temi di estrema attualità ed importanza. Il Natale deve sempre rappresentare una occasione di riflessione e di crescita” – ha dichiarato la Dirigente dei due Istituti comprensivi “Giovanni XXIII” e “Tancredi-Amicarelli”, Enza Santodirocco, che ha aggiunto – “La Scuola non può esimersi dal partecipare responsabilmente, quale istituzione privilegiata, a dare il proprio contributo alla riflessione per tracciare soluzioni alle tante problematiche che incidono sulla vita delle nuove generazioni e sempre più preoccupano per il loro futuro”.

A Monte Sant’Angelo, la Città dei due Siti UNESCO candidata a Capitale italiana della cultura 2025, l’atmosfera del Natale è magica e il Comune – con le associazioni e altri enti partner – ha approntato un programma ricco di appuntamenti e di eventi per grandi e piccini.

Gli alberi illuminati lungo il corso, i mercatini (nel Castello, nel centro storico e in Foresta Umbra), gli appuntamenti con i nonni nelle strutture socio-sanitarie e con i bambini, la marcia “la luce della comunità” (martedì 13) con gli alberi in piazza dedicati a pace-sostenibilità-legalità-solidarietà e allestiti dagli istituti scolastici e dalla comunità, il 24 arriva il Villaggio di Babbo Natale e il 29 la Gran parata dei personaggi Disney, concerti, zampognari e Babbi natale per le vie della città, teatro, laboratori, pettolate, cinema per famiglie, FestambienteSud winter, lo spettacolo dei comici “I ditelo voi”, sport, l’arrivo dei Magi al Santuario, l’arrivo della Befana e la Via dei presepi con il presepe vivente nel centro storico.

IL PROGRAMMA COMPLETO https://www.montesantangelo.it/it/news/monte-santangelo-christmas-festival-gli-eventi-del-natale-2022