Femminicidio ad Apricena, sindaco sospende tutte le attività natalizie. “Riposa in pace Giovanna e veglia sulle tue figlie”

Antonio Potenza dopo il femminicidio di Giovanna Frino. “Una tristezza infinita. Ciò che è accaduto oggi è una brutta pagina per la città di Apricena”. Lo ha dichiarato il sindacodopo il

“Sono addolorato per la vita incomprensibilmente spezzata alla nostra concittadina e vicino alle famiglie distrutte dal dolore per questa immane tragedia – continua -. In segno di cordoglio e vicinanza, sono state sospese tutte le attività natalizie in programma per la giornata odierna. Porgo alle famiglie coinvolte il mio personale cordoglio e quello dell’intera nostra comunità. Che i nostri fiori e le nostre preghiere possano raggiungerti. Riposa in pace Giovanna e veglia sulle tue figlie”.