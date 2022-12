Uccisa dal marito davanti alla figlioletta. “Lui ieri prendeva pacchi natalizi nel centro anziani. Sembrava sereno”

“Siamo sotto choc come comunità: restiamo increduli perché una tragedia del genere nessuno mai avrebbe potuto immaginarla”. Lo dice a LaPresse il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, dopo aver appreso del femminicidio avvenuto attorno alle 12 nel suo comune. Un uomo, il 56enne Antonio Di Lella, ha ucciso la moglie Giovanna Frino, 44 anni, a colpi d’arma da fuoco nella loro abitazione.

“Per quello che mi risulta la coppia non aveva mai fatto trapelare nulla, nessun problema né a noi come Comune, né alle forze dell’ordine. Non c’è stata alcuna denuncia”, prosegue il primo cittadino. “Conoscevo sia lei, una ragazza solare e dinamica, che il marito che fino a qualche tempo fa, faceva la guardia giurata”, va avanti. “Ieri sera era passato a prendere il pacco natalizio presso il nostro centro anziani e i miei collaboratori mi hanno riferito che sembrava sereno”, aggiunge. “La coppia ha tre figli e dalle notizie che ho, in casa al momento dei fatti, era presente una bambina, mentre un’altra figlia a scuola e una all’università. Il mio pensiero e quello della comunità vanno ai tre figli”.