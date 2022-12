Corsa a Palazzo Dogana, centrodestra punta al Gatta bis. A sinistra caccia al candidato

Il centrodestra, anche se ancora non tutto compatto, ha scelto di puntare sulla riconferma di Nicola Gatta a Palazzo Dogana. Il centrosinistra non ha ancora scelto ma sta cercando di ricompattassi con una sorta di campo largo per sfidare il sindaco di Candela. In questi giorni si susseguono incontri e riunioni, allargate a tutte le forze della coalizione, ed è iniziato anche il dialogo con il Movimento 5 Stelle. Emiliano e Conte vogliono, insieme, puntare a conquistare la città di Foggia, e nel frattempo cercano di iniziare il percorso dall’elezione del presidente della Provincia.

Tra i papabili sfidanti di Gatta, oltre al sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, il centrosinistra propone il primo cittadino di Monte, Pierpaolo D’Arienzo. “Io candidato? Non so ancora rispondere a questa domanda. Tuttavia credo e spero che le prossime provinciali possano rappresentare il primo vero tavolo su cui costruire una nuova proposta del centrosinistra e che veda coinvolta non solo la Provincia ma anche la città capoluogo. Finalmente ci sono le condizioni, le forze politiche sono mature e l’incontro di ieri tra Emiliano e Conte ci fa ben sperare su questo nuovo progetto politico con il Movimento 5 Stelle”. Sulla candidatura è pronto? “Sarò pronto quando le forze politiche tutte saranno pronte a sostenere una candidatura condivisa”.

Più abbottonato il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, che quattro anni fa perse la competizione proprio contro Gatta. “Stiamo lavorando per scegliere un ottimo candidato, sul tavolo ci sono diversi nomi, state tranquilli perché sceglieremo un degno rappresentante di questa provincia”.