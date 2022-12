Liceo Scientifico “Volta” di Foggia sempre più scuola green. Nuovi alberi da frutto ed erogatori

Il Liceo Scientifico “A. Volta” di Foggia sempre più scuola green. Continuano, infatti, gli allestimenti che rendono l’Istituto di Via Martiri di Via Fani sempre più sostenibile. Alle iniziative già realizzate nelle scorse settimane si aggiunge un ulteriore arricchimento del patrimonio arboreo della scuola, con ben 30 alberi da frutto, piantati nell’area esterna, e sette tra banani, strelitzie e cycas, posizionati in un’area dell’edificio, destinata a pozzo luce che, essendo interamente racchiusa da vetrate, si presta ottimamente a funzionare come una serra.

In questo ambiente saranno anche sperimentate alcune coltivazioni idroponiche ed acquaponiche e, inoltre, nell’ambito delle attività dei corsi pomeridiani di robotica e coding, attraverso sensori elettronici, saranno monitorate, in tempo reale, la temperatura, l’umidità e gli altri parametri ambientali. Giunge, infine, a compimento un altro importante obiettivo della scuola, ovvero la riduzione dell’uso della plastica. Obiettivo già iniziato negli scorsi anni con la distribuzione gratuita a tutta la comunità scolastica di borracce e che prosegue adesso con l’installazione di due erogatori che, attingendo acqua alla rete idrica dell’istituto, la depurano e la raffreddano consentendo il riempimento gratuito dello borracce per gli studenti e per tutto il personale scolastico.