Ricco programma a Lucera con “Natale al Museo”. Spettacoli itineranti, concerti, letture, tombolate e molto altro

Ricco programma di appuntamenti a Lucera con “Natale al Museo”, l’evento che unisce magia e cultura, organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni “La Coperta” e “Suoni in Luce”. Dopo l’inaugurazione avvenuta l’8 dicembre scorso nella prestigiosa cornice del Museo Civico “G. Fiorelli” di Lucera, che ospita la casa di Babbo Natale e gli allestimenti a tema – la cui direzione artistica è stata affidata a Valentina Auricchio, con la collaborazione dello scenografo Giuseppe Grasso – continuano le sorprese. Fino al 6 gennaio 2023 sono in programma spettacoli itineranti, concerti, letture, tombolate e molto altro.

Domenica 18 dicembre dalle 10.30 appuntamento con uno spettacolo itinerante delle “Mascottes del Natale” (a cura dell’associazione Liu.Bo) che distribuiranno caramelle e faranno animazione. Dal 21 al 30 dicembre ci saranno eventi tutti i giorni: mercoledì 21 dicembre alle ore 17.30 andrà in scena lo spettacolo itinerante “Street Band in Centro”; giovedì 22 dicembre alle ore 20.00 “AperiSpazio”, dj set a cura del comitato cittadino Spazio Bianco; venerdì 23 dicembre dalle 17.30 alle 19.30 nella Casa di Babbo Natale “Il teatrino delle Marionette”, a cura dell’APS Porta San Severo; sabato 24 dicembre alle 17.30 Concerto Gospel in piazza Duomo; domenica 25 dicembrealle ore 11.00 “Babbo Natale e i suoi Elfi” in piazza Duomo con trucca bimbi, palloncini e animazione; lunedì 26 dicembre alle 19.30 nella Basilica Cattedrale Concerto di Natale della Corale “Santa Cecilia – don E. Di Giovine”, che festeggia il suo 80° anniversario, con la collaborazione del Coro Polifonico “Leonardo Murialdo” di Foggia, della Cappella Musicale “Iconavetere” di Foggia e dell’Orchestra da Camera “Cappella Federiciana” di Torremaggiore; martedì 27 dicembre alle ore 18.00 “Tombolata Elfica” a cura della libreria Il Sasso nello Stagno; mercoledì 28 dicembre dalle ore 17.30 spettacolo itinerante con “Christmas Street Band”; giovedì 29 dicembre dalle 17.30 alle 19.30 in piazza Duomo Delirium Show, spettacolo circense con Manu Circus; venerdì 30 dicembre dalle ore 22.00 in piazza Duomo dj set “Xmas Dance2022”.

Dopo la pausa del 31 dicembre, il programma riprenderà domenica 1° gennaio 2023 con “Happy New Year Street Band”, spettacolo itinerante lungo le vie del centro a partire dalle ore 17.30. Martedì 3 gennaio dalle 17.30 alle 19.30 in Piazza Duomo, spazio alla clowneria e alla magia comica con “Sir Pippo Clown, Un Natale di Sante Risate”. Ai più piccoli sono dedicate le “Letture sotto l’albero” a cura della libreria Il Sasso nello Stagno, in programma mercoledì 4 gennaioalle ore 18.00 (info e prenotazioni 0881.1960121).

Il cartellone di eventi si concluderà venerdì 6 gennaio con un doppio appuntamento: alle ore 19.00 nella Basilica Santuario San Francesco si terrà il Concerto dell’Epifania e il Coro delle voci bianche con la Corale “S. Cecilia – don E. Di Giovine” e a partire dalle 21.00 in piazza Duomo il Live Music “Onde Radio Italia”.

«Siamo felici di essere riusciti, in poco tempo, ad organizzare un ricco programma di eventi pensati per tutti, piccoli, giovani e adulti», affermano gli organizzatori soddisfatti, che aggiungono: «Durante il primo weekend il Museo Civico “G. Fiorelli” ha registrato la presenza di oltre mille visitatori».

“Natale al Museo” sarà visitabile fino a domenica 8 gennaio 2023; il biglietto di ingresso è di 3 euro a persona (sono esenti da pagamento i bambini al di sotto dei 3 anni di età, i portatori di handicap, gli accompagnatori di gruppi organizzati e scolaresche). Per prenotare la visita è necessario contattare i numeri 0881.547041 e 345.8451250.

Per l’occasione il Museo Civico sarà aperto nei seguenti orari: dalle 10.00 alle 13.00 dal lunedì al sabato (non festivi) solo su prenotazione per scolaresche e gruppi organizzati (min. 15 ingressi); dalle 17.00 alle 21.00 nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì). Sabato, domenica e festivi (25 dicembre, 1 e 6 gennaio) la chiusura è posticipata alle ore 22.00; nei giorni di Vigilia (24 e 31 dicembre) la chiusura è anticipata alle ore 19.00. Foto di Francesco Stoppi.