Tumore al testicolo, Università di Foggia come la vecchia ‘Leva’: “Visite gratis a studenti per prevenire malattia”

“Prima c’era l’obbligo della visita di Leva che permetteva una valutazione anche dei genitali, ora bisogna trovare altre strade per la prevenzione del tumore al testicolo e delle altre patologie nei giovani”. Giuseppe Carrieri, docente di Urologia e primario del Policlinico Riuniti di Foggia, ha presentato il maxi screening sulla popolazione studentesca dell’Università di Foggia. Circa 15mila ragazzi potranno accedere alle visite gratuite calendarizzate tutti i venerdì di febbraio e marzo 2023, dalle 15 alle 18 in viale Pinto. “Per fortuna – ha spiegato il presidente degli urologi italiani -, la patologia non è più un big killer, pur essendo tra i primi 5 tumori più diffusi tra i giovani. Abbiamo tante armi per contrastarla, come la chirurgia, la chemioterapia e la radioterapia. Il caso del ciclista Lance Armstrong è uno degli emblematici successi dei percorsi di cura: dopo aver battuto il cancro ha vinto diversi Tour de France”.

Poi, elenca le regole basilari per individuare per tempo il rischio: “Innanzitutto è decisiva l’auto palpazione, come avviene per le donne con il seno. In questo modo si possono individuare precocemente ingrossamenti sospetti. Poi è importante utilizzare il preservativo durante i rapporti sessuali per evitare infezioni e altre patologie correlate. Il passaggio successivo è quello effettuare una ecografia, esame che può dare un riscontro prima dell’eventuale intervento chirurgico che, se effettuato celermente, può eliminare finanche il passaggio della chemioterapia o della radioterapia”.

In via Gramsci è stato presentato il libro Pratical Clinical Andrology, edito dai docenti di Urologia Unifg. Un importante risultato su cui ha puntato la Springer. Diversi gli spunti dei relatori, dal professor Carlo Bettocchi (associato di Urologia e presidente della società europea di Medicina sessuale), Gian Maria Busetto (associato di Urologia), Luigi Cormio (ordinario di Urologia) e Domenico Costantino (docente di Diritto di famiglia, Università di Bari): dalla nuova struttura Dipartimentale di Andrologia e chirurgia ricostruttiva presente nell’ospedale di Foggia, alla corretta autopalpazione per una diagnosi precoce di problemi oncologici, fino a fertilità, natalità e diritto familiare.

