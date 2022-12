Iveco riporta produzione in Italia, assunzioni a Foggia. Al via selezione personale per realizzare bus

Iveco Bus, marchio di Iveco Group, riporta la produzione di autobus in Italia e avvia la selezione dei primi 25 tecnici specializzati per le nuove linee di produzione di Foggia. L’annuncio del progetto è stato dato a giugno di quest’anno. Ultimati gli studi di progettazione, sono quindi iniziati i lavori strutturali preliminari per la realizzazione del nuovo sito produttivo.

Il piano prevede il completamento delle linee di produzione nella prima parte dell’anno prossimo, per consentire l’uscita dalle linee dei primi mezzi nel secondo trimestre del 2023. La società ha presentato una richiesta di accesso ai Contratti di Sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), nell’ambito delle opportunità fornite dal Pnrr, in corso di valutazione da parte delle Istituzioni competenti. Iveco Group conferma l’intenzione di “mantenere gli impegni presi nei confronti di tutti gli interlocutori coinvolti nel progetto”. (Ansa).