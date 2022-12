Nigri e Pasqualone nuovi direttori generali di Asl Foggia e Policlinico Riuniti. La decisione della giunta regionale

Importanti novità nel mondo della sanità foggiana. Antonio Nigri e Giuseppe Pasqualone, già commissari straordinari in proroga di Asl e Riuniti di Foggia, sono stati nominati direttori generali. Decisione presa in giunta regionale.

“Mi impegnerò con tutte le forze per Foggia, i foggiani e l’intera Capitanata per rendere il policlinico migliore di come mi è stato consegnato – ha commentato Pasqualone -. Ringrazio il presidente Emiliano, ancora una volta, per la fiducia riposta nella mia persona alla guida di una delle aziende ospedaliero-universitarie più importanti di Puglia”.

Inoltre, l’Asl Foggia arricchisce la sua squadra con la nomina del dottor Livio Tullo, chiamato a dirigere l’unità operativa di “Anestesia e Rianimazione” del presidio ospedaliero “Masselli Mascia” di San Severo.

Professionista stimato, Tullo approda alla Asl dopo oltre 20 anni di servizio nella unità operativa universitaria di “Anestesia e Rianimazione” del Policlinico Riuniti di Foggia ed esperienze nel campo della cardiochirurgia maturate in diversi centri d’Italia.

“Nel Policlinico di Foggia – riporta una nota di Asl Foggia – Tullo ha esercitato la sua attività di anestesista rianimatore in tutte le sale operatorie, sia universitarie che ospedaliere, per le specialità di Ostetricia e Ginecologia, Chirurgia Generale, Urologia, Chirurgia Pediatrica, Neurochirurgia, Chirurgia Plastica, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Ortopedia Universitaria, Chirurgia Toracica. Cruciale e di primo piano il ruolo dallo stesso svolto nell’imponente gestione multidisciplinare dei pazienti critici affetti dal Covid-19 durante tutte le ondate della pandemia”. (in foto, Tullo, Nigri e Pasqualone)