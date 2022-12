Rotice si gode la ruota panoramica di Manfredonia: “È bellissima, gira nonostante i bastoni tra le ruote”

“Natale è iniziato ad inizio mese grazie a cittadini e commercianti. Un ringraziamento speciale all’associazione ‘Io sono Partita Iva’ che non molla mai. Nonostante i bastoni tra le ruote, la ruota gira. La ruota panoramica è una prima volta assoluta in città. È bellissima”. Così il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice nel presentare le festività in riva al golfo.

“In piazza Duomo c’è anche la casa di Babbo Natale e invito tutti a venire a Manfredonia ad ammirare tutte queste iniziative, comprese le luminarie dislocate in più posti. Siamo tutti entusiasti per i nostri cittadini. Manfredonia deve diventare punto di riferimento per tutta la provincia. Questa è economia, questo è un modo diverso di sviluppare il territorio. Ripartiamo dalle nostre tradizioni e dalla nostra storia. Non c’è solo il turismo estivo e balneare”.