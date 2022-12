Rock, cinema e fumetti in un unico spettacolo: “Ulisse nessuno è perfetto” dà il via alla stagione del “Dalla”

Con “Ulisse nessuno è perfetto” ha preso il via la stagione di prosa 22-23 del Teatro Lucio Dalla di Manfredonia. Uno spettacolo innovativo, ma nello stesso tempo classico.

Lo spettacolo racconta di Ulisse attraverso una polifonia di linguaggi, che si amalgamano con la naturalezza sapiente propria del canto dell’aedo: il linguaggio composito del teatro accoglie e fa propri segni del cinema, del rock, del fumetto e quello senza tempo dei sentimenti.

“Il nostro spettacolo – ha spiegato il regista Salvatore Marci – si fa carne viva in un vero e proprio viaggio fatto di dramma e humor, come è la vita”. Ai nostri microfoni anche Giovanni Salvemini che spiega il filo conduttore della stagione in corso, annunciando diverse novità, anche con il teatro per i bambini.

I prossimi appuntamenti

2/3/4 dicembre 2022 – Tutti i cinema minuto per minuto. Collettivo Circolo Bergman

9 dicembre 2022 – Il Tartufo. NoveTeatro

15 dicembre 2022 – Natale in casa Cupiello. TAN Teatri Associati Napoli

28 dicembre 2022 – Donne all’opera: il canto, la vita. Bottega degli Apocrifi

17 gennaio 2023 – La Bohème. Altra Scena e Goldenart Production

26 gennaio 2023 – Il Mercante di Venezia – Il teatro dopo la peste. Bottega degli Apocrifi

9 febbraio 2023 – Insight Lucrezia. Linea D’Onda/Orfeo Futuro

3 marzo 2023 – La bottega del caffè. Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Goldenart Production, Fondazione Teatro della Toscana.

18 marzo 2023 – From Syria. Is this a child? Coproduzione Tieffe Teatro Menotti e Bottega degli Apocrifi.

31 marzo 2023 – Alessandro un canto per la vita e le opere di Alessandro Leogrande. Teatro Koreja.