Agenti nel quartiere ferrovia di Foggia: raffica di multe e sequestri. Smantellato il “mercatino degli stracci”

Serrati controlli nella giornata di oggi, domenica 4 dicembre, nel quartiere ferrovia da parte della Polizia Locale di Foggia. Gli agenti, nella tarda mattinata, hanno effettuato due distinti sequestri di merce usata venduta abusivamente in via Monfalcone ed in via Podgora per un totale di 121 pezzi in violazione alla L.R. n°24/2015 (Codice del Commercio). Ad uno dei venditori abusivi è stato anche contestato un ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore come previsto dalla L.48/2017 (Daspo Urbano).

Da un successivo controllo effettuato nel primo pomeriggio in via Podgora, gli agenti della Polizia Locale hanno accertato la presenza di un mercatino abusivo di indumenti usati e, in tre distinti interventi hanno sottoposto a sequestro amministrativo 213 pezzi di capi di abbigliamento usati.

Sempre durante i controlli pomeridiani, gli operatori in piazzale Vittorio Veneto hanno sanzionato due persone per bivacco contestando ad entrambi l’ordine di allontanamento per 48 ore L.48/2017 (Daspo Urbano) e un altro è stato sorpreso in atteggiamenti contrari alla pubblica decenza mentre urinava sotto i portici di piazzale Vittorio Veneto. È stato quindi sanzionato come da D.Lgs n°8/2016.

Nella circostanza, nel quartiere ferrovia sono state accertate e sanzionate 15 infrazioni al Codice della Strada.