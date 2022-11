Universitari, i ragazzi di Link Foggia tornano negli organi accademici. “Il 25% degli studenti vota a sinistra”

“All’esito degli spogli delle elezioni studentesche per il mandato 2023/25 Link Foggia ha realizzato un risultato storico, totalizzando quasi 1000 voti al consiglio di amministrazione Adisu ed eleggendo rappresentanti in diversi dipartimenti dell’università degli studi di Foggia”. Lo riporta un comunicato di Link.

“Questo dato è per noi una grande soddisfazione, che riflette a pieno il duro lavoro messo in campo in questi anni per ridare alle studentesse e agli studenti UniFg una degna rappresentanza e un sindacato solido che lavori fino in fondo per la tutela dei loro diritti”, dichiara Francesca Stella, coordinatrice di Link Foggia.

“Il sindacato universitario elegge un rappresentante al dipartimento di Giurisprudenza, 4 al dipartimento di Studi Umanistici, 2 al dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e uno al dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. Risultati che ci riempiono di orgoglio e che sono per tutti i nostri rappresentanti eletti uno stimolo senza pari a lavorare ancora di più e ancora meglio per gli studenti foggiano” continua Stella.

“Ringraziamo uno ad uno tutti quelli che ci hanno dato il loro sostegno: questo è solo l’inizio di un mandato che vogliamo condividere con l’intera comunità studentesca per invertire la rotta nella nostra università”, conclude la coordinatrice.