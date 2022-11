Aumenta il pressing di un gruppo industriale per comprare il Foggia. Chiesto incontro preliminare

Continua il pressing di un misterioso gruppo industriale per rilevare il Calcio Foggia. A parlare per conto degli imprenditori sono i professionisti avvocato Giuseppe de Filippo e dottore Giuseppe Peretta, “nella loro qualità di mandatari del gruppo industriale europeo”.

I due hanno comunicato ai soci del Foggia “di voler dar seguito – si legge in una nota – alla manifestazione di interesse formulata con pec del 28.11.2022 invitando gli stessi ad un incontro preliminare al fine di individuare sia le modalità di svolgimento della full due diligence con definizione delle regole di ingaggio che saranno poi contenute nella letter of intent (LOl) o nel memorandum of understanding (MOU) sia la definizione degli accordi specifici che verranno inseriti nella lettera di riservatezza (letter of confidentiality)”. Si resta in attesa di ulteriori dettagli in merito ad un’eventuale trattativa.