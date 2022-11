Il giorno del dolore a San Severo, lacrime in Cattedrale per gli operai morti sulla maledetta Statale 16

San Severo ha dato l’ultimo saluto a Francesco Pio, Donato e Salvatore, i tre operai morti in un incidente stradale sulla Statale 16 tra la città dei campanili e Chieuti. I lavoratori rientravano dal Molise a bordo di un furgoncino quando, per cause da accertare, si sono scontrati frontalmente con un tir. Oggi il lutto cittadino, le bandiere a mezz’asta e tante lacrime nella Cattedrale Santa Maria Assunta.

“L’intera città è rimasta scossa dalla dolorosa notizia della dipartita di tre operai, tre infaticabili lavoratori, che tornando a casa dopo una giornata di faticoso lavoro hanno incontrato la morte sulla strada statale 16”, ha scritto il sindaco Francesco Miglio in un’ordinanza.