Franco è pronto a tornare a casa. “Rendiamo accessibile la sua abitazione”, l’appello sul web

“Ricordiamo tutti l’incidente che ha coinvolto la famiglia di Franco, l’operaio precipitato lo scorso febbraio mentre lavorava su un cantiere edile. Franco, affetto da tetraplegia, ce l’ha messa tutta per affrontare le infinite difficoltà che ha incontrato, e dopo un lungo ricovero nel nord dell’Italia, dopo tanti sacrifici e sforzi è quasi pronto per poter finalmente rientrare a casa sua, con la moglie, dai propri figli, nipoti, parenti e amici. Ma bisogna prima rendere accessibile la sua abitazione per poterlo accogliere nel migliore dei modi”. Lo riporta un appello su splitted.it, sito di raccolte fondi.

“L’operaio rimase vittima di un grave incidente nei pressi della stazione di Foggia: “Le spese sostenute fin adesso sono state veramente tante, e ce ne saranno ancora e dato che i tempi burocratici sono lunghi insieme potremmo dare una mano affinché questa famiglia si riunisca, donando loro anche la giusta assistenza medica e sanitaria, il prima possibile. Facciamo sentire la nostra vicinanza e il nostro supporto al nostro caro Franco e alla sua famiglia! Condividiamo tutti. Grazie”.