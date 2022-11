Mazzette per entrare in Aeronautica, terremoto scuote base di Amendola. Indagati 3 militari e 14 genitori

Da 7 a 25mila euro per un posto in Aeronautica. Soldi versati da alcuni genitori a tre militari del 32esimo Stormo di Amendola (Foggia). Il reato contestato sarebbe la corruzione. 17 gli indagati, i tre militari e i 14 presunti corruttori ovvero i genitori dei ragazzi, tutti della Capitanata. I concorsi interessati sarebbero Vfp1 (volontari in ferma prefissata di un anno) e Vfp4 (volontari in ferma prefissata di 4 anni). Gli esami si sarebbero svolti a Roma.

Sul caso indagano Procura di Foggia e Arma dei Carabinieri. Bocche cucite da parte degli inquirenti vista la delicatezza della vicenda che coinvolgerebbe un’istituzione come l’Aeronautica. (In alto, la base di Amendola)

