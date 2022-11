Da una relazione tossica a Miss Italia: il riscatto di Anna Pia, la ragazza di Cerignola che rappresenterà la Puglia

“Anna Pia Masciaveo, finalista nazionale Miss Italia 2022, rappresenterà la Puglia”. Lo riporta la pagina Facebook del concorso di bellezza.

“22 anni, di Cerignola (FG), diplomata nel settore moda, lavora in un supermercato. La semplicità è, per lei, sinonimo di eleganza. Partecipa a Miss Italia per riscattarsi: ha avuto un passato da modella, terminato a causa di una relazione tossica, in cui la gelosia e la possessività non le hanno permesso di spiccare il volo. Miss Italia è un’esperienza che le ha consentito di accrescere la sicurezza in se stessa”.