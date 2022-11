Mai più donne nel mirino, a Vico del Gargano il punto sulla violenza di genere

Ci sarà anche il Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, Ludovico Vaccaro, al convegno che il Comune di Vico del Gargano, su iniziativa dell’assessore alle Attività Culturali – Rita Selvaggio -, ha organizzato per fare il punto della situazione sulla tragica emergenza rappresentata dai femminicidi e dalla violenza contro le donne in Italia. Venerdì 25 novembre, dalle 17.00, l’Auditorium comunale accoglierà relatori e partecipanti a un’iniziativa organizzata nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Significativo il titolo dell’evento: “Una donna non dovrebbe mai difendersi da chi ama”.



Oltre al Procuratore capo Ludovico Vaccaro, interverranno: il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, Vincenzo Maria Bafundi; l’attivista, scrittrice e già parlamentare della Repubblica Italiana, Vladimir Luxuria; il magistrato Maria Grazia Caserta; Antonio D’Amore, Commissario della Questura di Foggia; la psicologa e psicoterapeuta Veronica Gatto in rappresentanza delle associazioni “Una rosa per un sorriso” e “Il cuore Foggia”. A portare i saluti dell’Amministrazione comunale di Vico del Gargano saranno il sindaco Michele Sementino e l’organizzatrice del convegno, l’assessore alle Attività Culturali Rita Selvaggio. L’incontro sarà moderato da Antonella Laganella (Cons.On. Corte d’Appello di Campobasso).