Iniziata la rimozione dell’immondizia a Foggia. Ai raggi X i flussi di conferimento verso l’impianto di Css

Sono iniziate nelle scorse ore le operazioni di raccolta dei rifiuti in varie zone di Foggia. L’emergenza, come annunciato ieri dagli organi competenti, dovrebbe rientrare nel giro di pochi giorni. Stamattina i lavoratori Amiu sono al lavoro per rimuovere le tonnellate di monnezza sparpagliate in vari angoli della città. Nella serata di ieri Ager ha fatto sapere che “l’impianto di produzione di Css (Combustibile Solido Secondario) sito nella provincia di Foggia, di proprietà pubblica e gestito in concessione da un operatore privato, nel periodo tra il 14 ottobre 2022 e il 4 novembre 2022, ha accettato conferimenti di rifiuto provenienti dall’impianto di Tmb di Foggia manifestatamente inferiori al fabbisogno ordinario di quest’ultimo, nonostante vi fosse la sostanziale regolarità di funzionamento dell’impianto di termovalorizzazione sito nella medesima provincia”.

Tale situazione ha determinato “una gravissima criticità nella gestione dell’attività ordinaria di trattamento del rifiuto indifferenziato da parte di tutti gli impianti di TMB della provincia, con conseguenti ritardi o anche sospensioni dei conferimenti del rifiuto indifferenziato presso i detti impianti, con evidenti ripercussioni sui servizi di raccolta operanti sul territorio. Tali circostanze sono state formalmente contestate al soggetto gestore dell’impianto di produzione di Css e si è conseguentemente disposta, d’intesa con la Regione Puglia e con i soggetti gestori, una serie di misure straordinarie finalizzate a superare le criticità rilevate. I sopralluoghi presso gli impianti, effettuati in data 15 novembre, hanno avuto la finalità di verificare la messa in opera delle misure adottate e la loro efficacia sul superamento delle difficoltà registrate”.

Ager sta monitorando quotidianamente la situazione, “in cooperazione con i gestori, con l’obiettivo di accertarsi che i flussi di conferimento verso l’impianto di produzione di Css siano sufficienti al fabbisogno dell’impianto di Tmb gestito da Amiu Puglia, garantendo la continuità del servizio”.

