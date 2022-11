“Balordi alla Caritas di Foggia”, portata via una tv. Beffa nei giorni del laboratorio per i giovani

“Sono Giuseppe, operatore della Caritas Diocesana di Foggia-Bovino. Volevo segnalare che, nella notte tra il 2 e il 3 novembre, quattro balordi si sono intrufolati nella nostra Casa di Accoglienza “Mons. Farina” sita in Corso Vittorio Emanuele II e hanno asportato un televisore”. È la denuncia comparsa sui social in queste ore.

“Le telecamere hanno immortalato il loro passaggio con il mal tolto. La cosa che fa più rabbia è che, proprio in questi giorni, tramite il progetto denominato ‘Ndnjenn’ – Resta a Foggia, la Caritas sta cercando di inserire i giovani nel mondo del lavoro attraverso l’attivazione gratuita di laboratori e percorsi formativi ad hoc. Noi non ci arrendiamo, infatti il 4 novembre è partito il laboratorio da Bartender, rivolto a ragazzi/e dai 18 ai 29 anni di età, a cui è ancora possibile iscriversi recandosi in sede (Via Campanile, oppure telefonando al numero 0881.776835).