Rintracciata a Caserta Ivana Vozi, la 21enne mamma di Lucera scomparsa lo scorso 1 novembre. La giovane era stata avvistata l’ultima volta a Foggia, poi si erano perse le tracce. I familiari avevano lanciato appelli sui social per ritrovarla mostrando forte preoccupazione anche per via di alcune fragilità della giovane.