That Spooky Season, i bartender foggiani si sfidano a colpi di rum e sapori autunnali

Parte da una storia intima il cocktail del vincitore della Friendly competition foggiana tra bartenden della That Spooky Season, Lorenzo Incarnato da Stornara.

Con il drink Ricordo di te ha voluto dedicare un sapore forte a chi in questi giorni viene ricordato con forte commozione, ossua suo padre perso in tenera età, 28 anni fa.

“Il ricordo più bello è quando proprio in questo periodo, dopo un anno dalla sua scomparsa, giustamente mia madre con mio fratello dovevano trovare il modo di farmi credere che la calza cosiddetta dei morti, l’avesse portata lui, anche per stare meglio, visto il trauma, usarono un suo calzettone e lo riempirono come se non ci fosse un domani. E io fino a qualche anno dopo ci ho creduto, ed è stato un ricordo bellissimo”, ha raccontato prima di proporre il suo drink alla giuria di esperti composta da Tommaso Scamarcio, bartender famoso in tutto il mondo e con esperienze negli States e Alex D’Aloia del Lefty di Orta Nova.

14 i partecipanti che dall’idea di Alfonso Errico del Lazy Cat si sono sfidati sotto l’egida del rum Canerock sponsor dell’evento.

In tre sul podio, Incarnato, lo stesso Errico che ha portato in gara un incredibile e gustosissimo cocktail che simula un lumino votivo e Frankie Nikzad col suo “ambiguo” come l’autunno cocktail “Moana”, parteciperanno ad un grosso evento per bartender in Italia nel 2023.

Per oltre due ore i bartender dei più importanti locali foggiani e della provincia di Figgia, per la prima volta in un concorso del genere, si sono dati battaglia mescolando, con le migliori tecniche, sapori autunnali. Dalla zucca alla melagrana, passando per funghi, lime, castagne e cioccolato. Il tutto ricordando anche il gusto del dolce tipico della festività dei morti, il grano cotto.

“Il mondo del bar è condivisione, anche i più grandi professionisti del settore sono prima di tutto osti. Il mondo della notte è cambiato molto negli ultimi 10 anni e soprattutto dopo il Covid. Tutti sono attenti ai prodotti, c’è molta cura del particolare”, ha spiegato Scamarcio.

