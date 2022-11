Halloween violenta a San Giovanni, vigilessa colpita alla testa da ragazzo mascherato

“Ieri sera, sul tardi, una vigilessa del corpo di Polizia Locale della nostra città, in servizio con il comandante Bramante , è stata colpita violentemente in testa da un ragazzo che mascherato con un passamontagna, ha ben pensato di lanciarle un uovo con l’intento di colpirla e farle molto male. Intento nel quale è riuscito a metà. Grazie al cielo, la vigilessa sta bene e non ha riportato gravi danni alla testa”. La denuncia arriva dal sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti .

“Che dire – prosegue -. La Polizia Locale stava facendo il suo dovere, in una serata, quella del 31 ottobre, in cui sembra che tutto debba essere concesso, con la scusante della ‘festa’ di Halloween. Imbrattare strade, portoni, mura della città, per ‘divertimento’ e senza alcun limite, per alcuni rientrerebbe nello spirito di goliardia che rappresenta questa ricorrenza. Andando oltre le mie opinioni personali su Halloween, mi chiedo davvero in che direzione stiamo andando. Pensare che qualcuno trovi divertente colpire violentemente una rappresentante delle forze dell’ordine che sta svolgendo le proprie funzioni per garantire sicurezza sul nostro territorio, mi fa rabbrividire. Pensare ancora che si tratti di ragazzi, poi, mi lascia davvero avvilito e con l’amaro in bocca”.