Ragazza di 13 anni segregata e violentata in un box, denuncia choc a Cerignola. Tre sospettati

Denuncia choc a Cerignola dove una ragazza di 13 anni sarebbe stata segregata e violentata in un box la sera del 28 ottobre scorso. La vicenda è ora al vaglio della Polizia di Stato. Riflettori degli inquirenti su almeno tre maggiorenni, tutti giovani di 19 e 20 anni, sospettati di aver abusato della 13enne, attirata nel garage con un espediente da uno dei sospettati. Solo in un secondo momento sarebbero entrati in scena i due amici-complici.

Sulla presunta violenza sessuale sono in corso indagini serrate: nel frattempo il garage – situato in via Melfi, periferia sud di Cerignola – sarebbe stato perquisito e posto sotto sequestro. All’interno gli agenti avrebbero trovato anche dell’hashish.

