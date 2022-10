Cimitero di Foggia, intensa attività dei vigili. Pizzicati anche tre parcheggiatori abusivi

Intensa attività di controllo nell’area del cimitero cittadino da parte della Polizia Locale di Foggia in queste giornate da bollino rosso in vista delle festività di tutti i santi e della commemorazione dei defunti.

Nella sola mattinata di oggi domenica 30 ottobre, personale della Polizia Locale impegnato per il rispetto della O.D. 329/2022, durante il servizio di viabilità ha sanzionato 3 parcheggiatori abusivi in violazione all’art. 7/15bis del Codice della Strada; emessi nei loro confronti 3 Ordini di Allontanamento per 48 ore così come previsto dalla L.48/2017 (Daspo Urbano).

Soccorsa, anche, una donna rovinata al suolo e medicata da personale del 118 e controllate le attività commerciali per la vendita dei fiori.

Rinvenuto e riconsegnato al legittimo proprietario un borsello con all’interno documenti e le chiavi di casa e dell’auto.

Infine, a seguito di una segnalazione, è stato sanzionato il conducente di un ciclomotore che circolava all’interno del cimitero creando pericolo per i pedoni.

Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni.