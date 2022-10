Torna alla vittoria il Cerignola, Malcore e Tascone piegano la Turris. Grande secondo tempo dei gialloblu

Torna al successo il Cerignola che con le reti di Malcore (nella foto) e Tascone ha piegato la Turris, superandola in classifica. Maniero su rigore aveva pareggiato i conti prima del nuovo e definitivo vantaggio dei pugliesi. Nell’assalto finale una traversa di Acquadro e un palo di Achik. Una bella partita, aperta fino alla fine con i padroni di casa che non riescono a chiuderla e con i campani che nel finale sfiorano in più occasioni il pareggio.

Cerignola subito in palla con il solito Malcore che la sblocca dopo 32 secondi, poi il rigore di Maniero dopo un fallo di mano di D’Andrea. I gialloblu dominamo la ripresa e con Tascone trovano la rete del nuovo vantaggio al 7′ ma soprattutto ritrovano la vittoria che mancava dall’8 ottobre quando si imposero per 3-0 sul Messina. Domenica 6 novembre trasferta a Francavilla Fontana.