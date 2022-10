Zucche in spiaggia, ad Halloween ci si fa il bagno. Tutti al mare sul Gargano, i turisti: “Spettacolo”

L’estate sul Gargano sembra non voler finire più. Anche oggi temperature che hanno sfiorato i 30 gradi e tutti al mare. In molti si sono riversati sulle spiagge del litorale, ovviamente con gli stabilimenti balneari tutti chiusi ormai da tempo, per godersi alcune ore di relax della famosa ottobrata che tra qualche giorno si trasformerà in novembrata. Gli esperti prevedono ancora caldo anomalo almeno per tutta la prossima settimana.

Con le nostre telecamere siamo stati tra Mattinata e la Marina di Monte Sant’Angelo dove abbiamo intervistato alcuni turisti, molti dei quali in vacanza per il lungo ponte di Ognissanti. Quasi tutti hanno fatto il bagno nelle azzurre e cristalline acque del Gargano.

