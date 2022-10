I tesori dell’Antica Siponto e molto altro ancora. Manfredonia punta sul turismo archeologico

Con il forum dedicato all’Antica Siponto sono iniziati gli incontri multidisciplinari a cura dell’Associazione La Traccia Nascosta. Conversazioni con il Territorio – “Scoperta e valorizzazione dei Tesori dell’Antica Siponto”. Se ne è parlato con esperti del settore turistico e con gli archeologi Giuliano Volpe e Roberto Goffredo, docenti delle Università di Bari e Foggia, con il direttore del Parco Archeologico di Siponto, Francesco Longobardi e con Michele De Meo – Console Club di Territorio TCI Manfredonia. A fare da anfitrione Michele Sacco dell’associazione La Traccia Nascosta.

“In un territorio come il nostro, ricco di storia millenaria troppo spesso dimenticata, la ‘sfida’ è promuovere la divulgazione scientifica, riguardante la storia e l’archeologia locale, rendendola accessibile a tutti. Conversando e sensibilizzando la popolazione alla conoscenza, promozione e tutela degli innumerevoli beni culturali. Quando parliamo di Territorio non parliamo solo dell’agro Sipontino, e non possiamo escludere l’enorme patrimonio culturale del nostro Territorio. Durante la manifestazione culturale, ‘Conversazioni con il Territorio’, avremo la possibilità di incontrare associazioni culturali, docenti e professionisti del settore, esperti nella promozione, nella tutela, e nella conservazione dei numerosi beni culturali del Territorio e della Regione Puglia”.

