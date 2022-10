“Il Gargano non è più una questione loro”. Quattro Comuni si schierano contro la mafia in “Omnia Nostra”

“Con i Comuni di Mattinata, Manfredonia e Vieste ci siamo costituiti parte civile nel processo antimafia Omnia Nostra”. Lo dichiara in una nota il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo D’Arienzo. “Sono 50 gli imputati per il maxi blitz avvenuto nel dicembre 2021. ‘Saldatura criminale radicatasi nel tessuto economico dell’intera area geografica… pratiche intimidatorie e controllo violento del territorio… penetrante capacità di infiltrazione nei comparti economici legati alle principali risorse del territorio segnatamente la pesca e l’agricoltura… la mafia del Gargano è sempre più mafia degli affari… stabilmente a disposizione del sodalizio mafioso nell’ambito del percorso di infiltrazione mafiosa della predetta organizzazione criminale nel settore economico-imprenditoriale’. Questo è quanto si legge nelle carte dell’operazione Omnia Nostra e nella relazione della Direzione Investigativa Antimafia. Sapete che significa? Che non è più una ‘questione loro’. È una questione di tutti. Di tutte le comunità. Di tutto il territorio. Insieme dobbiamo contrastarli. Rileggete quelle frasi di sopra: ‘tessuto economico, affari, settore imprenditoriale…’. La mafia sta continuando a divorare questo territorio”.

Poi D’Arienzo conclude: “Insieme ai colleghi sindaci abbiamo deciso di costituirci parte civile nel processo. Crediamo sia arrivato il momento che le comunità urlino il loro no alla mafia, forte e chiaro. Crediamo fermamente che il territorio, questo meraviglioso territorio, non è dei mafiosi. Il Gargano è una terra meravigliosa e appartiene a chi la cura, a chi la ama, alla gente per bene di questo territorio. Qui lo Stato ora è forte e non c’è più spazio per voi mafiosi!”. (In alto, un’immagine tratta dal video dell’operazione Omnia Nostra)

