Corsa a sei per Palazzo Dogana, Gatta punta al bis ma occhio a Rotice. 4 nomi per il centrosinistra

Con molta probabilità si voterà a gennaio, e i pretendenti per un posto da presidente a Palazzo Dogana sono più di uno, sia su un fronte che sull’altro. L’uscente sindaco di Candela, Nicola Gatta, ha già annunciato la volontà di ricandidarsi, non sarà l’unico in quota centrodestra perché pare che anche il sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice, abbia questa intenzione. E potrebbero spuntare altri. Nel centrosinistra altrettanto: in corsa potrebbero entrare Francesco Bonito di Cerignola, Michele Merla di San Marco in Lamis, Pierpaolo D’Arienzo di Monte Sant’Angelo e il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti.

“Se qualcuno mi chiama io ci sono – ha detto ai nostri microfoni -, anche se è ancora prematuro parlare di candidature in quanto non si voterà prima di fine gennaio. Ci sono ancora tre mesi e in un periodo così lungo può cambiare tutto. Una cosa è certa, la scelta del candidato è molto importante perché questi deve rappresentare un territorio vastissimo e difficile. Va scelto un candidato in grado di sapere aggregare le varie anime di questa provincia, e soprattutto che abbia dimostrato nella sua esperienza amministrativa di aver lasciato impronte nel proprio comune. Ripeto, se dovesse arrivare la chiamata risponderò presente”.

