Chat hot su internet, poi si incontrano e scoprono di essere mamma e figlio

Frequentavano un sito di incontri hot sui social. Con un nickname si inviavano messaggi da tempo, prima di decidere di incontrarsi personalmente. A questo punto, hanno scoperto di essere madre e figlio. È successo in provincia di Taranto.

È successo in un paese della provincia di Taranto. La notizia la riporta il blog di informazione Noi notizie. I due si sarebbero incrociati in rete, in un meccanismo che sa anche essere veramente diabolico. La frequentazione virtuale è andata avanti per un po’, poi hanno decido di conoscersi dal vivo e si sono dati appuntamento in un luogo. Sonvolgente per i due l’incontro. Mamma e figlio, maggiorenne, hanno scoperto di essere i due “single” virtuali.