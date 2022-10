Ludovico Maffei si difende: “Voto di scambio? Io estraneo ai fatti. Dai politici locali interventi impropri”

“Il signor Ludovico Maffei, a mezzo dei sottoscritti suoi difensori, non può che protestare immediatamente la sua estraneità ai fatti come contestatigli, ferma la necessità di esaminare compiutamente gli atti processuali”. Lo dichiara con una nota l’avvocato Roberto Eustachio Sisto dopo la notizia dell‘indagine sul presunto voto di scambio alle Comunali a Foggia.

“Spiace prendere atto di taluni impropri interventi di alcuni esponenti della politica locale le cui dichiarazioni, come da incarico ricevuto, saranno oggetto di attenta disamina per valutarne la rilevanza in sede giudiziaria”, hanno concluso dallo studio legale.