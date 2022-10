Sant’Agata di Puglia: l’artista Castellaneta vince il primo premio di “Vicolorando”, estemporanea di pittura

Si è svolta, domenica 9 ottobre, a Sant’Agata di Puglia, presso l’Aula Consiliare del Comune, la premiazione della sedicesima edizione dell’Estemporanea di Pittura “VICOLORANDO – Premio Salvatore Laratro” “.

L’iniziativa, promossa e realizzata dalla locale Pro Loco, con il patrocinio e il contributo dell’ Amministrazione Comunale di Sant’Agata di Puglia, ha avuto come scopo quello di mettere in risalto le bellezze paesaggistiche del luogo, facendo in modo che numerosi pittori, hanno potuto ricreare sulle loro tele gli straordinari colori dei vicoli, le suggestioni delle facciate in pietra locale di case e antichi palazzi e le bellezze dell’intero, incantevole paesaggio santagatese.

La giuria del premio, composta dal presidente: prof. Franco Maruotti, pittore, e dai componenti: pittore, Walter Aquilino, pittore, Matteo Gambatesa, pittore e da Gerardo Lionetti, Presidente della Pro Loco, dopo attenta osservazione delle opere partecipanti, tutte per la verità degne di considerazione, ha voluto premiare, in particolare, i seguenti artisti: primo classificato “Premio Salvatore Laratro” a Fabio Castellaneta di Castellaneta, con la seguente motivazione: per la composizione del territorio assai equilibrato tra ombre e luci, per la resa prospettica del paesaggio e per l’elemento umano rappresentato; al secondo posto si è classificato Domenico Ingino di Serino, con la seguente motivazione: per l’intenso cromatismo con tonalità’ ben accostate mediante sapienti tocchi di spatala e per il paesaggio ameno rappresentato, mentre il terzo posto è stato assegnato all’artista Andrea Petrillo di Lucera, con la seguente motivazione: per l’impatto emotivo determinato dal soggetto in usuale e dalla tematica assai vicina ai tempi attuali, per l’intensita’ cromatica e ilbuon utilizzo della prospettita.

Due Menzioni d’onore sono state assegnate agli artisti: Rosanna Giampaolo di Foggia e Renato Regina di San Severo.

A tutti i partecipanti la Pro Loco di Sant’Agata di Puglia ha consegnato un attestato di riconoscimento.

Alla premiazione erano presenti il Sindaco di Sant’Agata di Puglia, Pietro Bove, il Presidente della Pro Loco Gerardo Lionetti e i componenti della giuria.

Le opere realizzate, rimarranno esposte, fino a domenica 23 ottobre 2022, presso i locali della Pro Loco sita in Vico Farmacia n. 8.