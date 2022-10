Il sogno di Scamarcio: “Vorrei girare un film tra Andria e Cerignola, una terra poco raccontata”

L’attore pugliese Riccardo Scamarcio torna nella sua regione per promuovere l’ultimo lavoro “Quasi orfano”, una commedia romantica in cui il protagonista riscopre le sue radici. Nel frattempo è anche impegnato in un thriller che si sta girando a Bari.

“Per me la Puglia è la California del Sud – ha detto Scamarcio ai microfoni della Rai -. Per il futuro vorrei girare un film tra Andria (suo paese di origine) e Cerignola. Ho già una mezza idea. È la mia terra ma è poco raccontata”.