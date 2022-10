San Severo prega per il giovane Jacopo, coinvolto in tragico incidente. È in coma farmacologico

“Forza Jacopo, svegliati! La tua famiglia, i tuoi amici e l’intera comunità sanseverese ti sta aspettando. Sii forte, riprenditi presto, vogliamo riabbracciarti””. A riportare le parole degli affetti più cari di Jacopo Di Rodi è la Gazzetta di San Severo. Il ragazzo è rimasto coinvolto in un incidente stradale il 5 ottobre scorso. Era in sella alla sua bicicletta, diretto alla sua prima lezione di boxe quando, per cause da accertare è stato investito da un’auto. Il sedicenne sanseverese versa in gravi condizioni, è in coma farmacologico nel reparto di neurochirurgia di Casa Sollievo della Sofferenza.