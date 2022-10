Matrimonio a Foggia per Jessica, cantante neomelodica trans. Nozze col suo Angelo: “Festeggio la mia vittoria”

Finalmente può coronare il suo sogno. Una storia fatta di coraggio, una lotta condotta contro i pregiudizi. Jessica Calabrice, nota cantante neomelodica transgender, nata a Foggia, sposerà Angelo De Novellis. Si tratta della prima unione civile transgender in Puglia in programma l’8 ottobre in Comune. La storia di Calabrice ha fatto breccia nel cuore dei suoi fan.

“Oggi festeggio la mia vittoria – riporta vocedinapoli.it -. Merito questa felicità e voglio godermela tutta. Posso dire con fierezza di essere arrivata alla realizzazione di tutti i miei traguardi. Ho pagato tanto, ho sofferto moltissimo, ora voglio godermi la pace e la serenità perché me lo merito”, ha spiegato Jessika a Il Mattino.

“È un persona straordinaria. Jessica ha sempre mostrato talento e tenacia, merita di trovare la serenità che tanto desidera”, ha invece dichiarato Mario Guida, presidente dell’associazione musicale Casmu.