I due “santi eroi” insieme in una statua. Bronzo con San Michele e Padre Pio donato al Santuario di Monte

Una nuova statua che andrà ad arricchire ulteriormente il patrimonio artistico del santuario di San Michele a Monte Sant’Angelo: si tratta di un bronzo donato dalla “The Padre Pio Foundation of America” che raffigura San Michele e San Pio da Pietrelcina, i due santi eroi della pace del Gargano che uniscono nella carità, come li ha definiti l’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Padre Franco Moscone.

“La presenza dell’Arcangelo nella vita del Santo con le stimmate è stata sempre costante e, in alcuni momenti, essenziale”, ha rimarcato il rettore del Santuario di San Michele, Padre Ladislao Suchy. L’opera, realizzata da Tim Schmalz, scultore canadese con “una schietta vocazione a evangelizzare con l’arte“, esprime, infatti, la battaglia intima che ha contrassegnato l’esistenza umana e spirituale del Cappuccino il quale, grazie al patrocinio del Principe Celeste, è riuscito ad allontanare da sé il maligno. L’umile Frate soleva ripetere: “Guai a me se non ci fosse stato San Michele: a quest’ora avreste visto Padre Pio sotto i piedi di Lucifero!“.