Scuole materne di Foggia, “avvio disastroso”. Bordate ai commissari: “Quasi peggio dell’era Landella”

“Se il buongiorno si vede dal mattino l’avvio dell’attività delle scuole materne comunali non poteva partire in modo peggiore. Assenza di programmazione, incapacità di organizzare un servizio degno di questo nome sono l’ennesimo regalo che la Commissione Straordinaria sta facendo alla città e alle famiglie foggiane. Non è bastato scongiurare la chiusura di questi storici presidi di formazione, scioccamente ipotizzata dai nostri grandi Commissari, per fare in modo che a Palazzo di Città ci fosse più attenzione verso un settore che è sempre stato un fiore all’occhiello di Foggia. Ancora una volta la continuità con le scellerate politiche dell’era Landella si conferma. Cambiano i soggetti al vertice, cambiano i componenti dell’orchestra ma la musica resta tragicamente la stessa”. Lo riporta in una nota l’ex consigliere comunale Giuseppe Mainiero.

“L’avvio dell’attività delle scuole materne è stato a dir poco disastroso. Al 3 ottobre si registra un sovrannumero di maestre nelle scuole senza sezioni. Tantissimi genitori, di cui ho raccolto il malessere e la protesta, invece di salutare con gioia il salvataggio di queste strutture si sono pentiti di non aver lasciato i loro figli nelle scuole materne statali, che poi era il geniale disegno iniziale dei nostri commissari. La loro scelta di preferire le scuole materne comunali non è stata premiata e anzi ha prodotto il risultato di far ritrovare i propri bambini con maestre che non avevano scelto come conseguenza dell’accorpamento delle sezioni operato dal Comune.

Praticamente sezioni accorpate e maestre in sovrannumero nelle scuole senza sezioni, quindi di fatto impossibilitate a svolgere la propria funzione e il proprio compito. I presidi scolastici ad oggi sono ancora privi del personale ausiliario, selezionato attraverso un bando che di fatto ha penalizzato chi quel servizio senza soluzione di continuità lo svolgeva da oltre vent’anni.

Una sciatteria amministrativa che non ha precedenti, come se chi debba curare l’igiene di bambini 0-6 anni possa essere individuato a ‘targhe alterne’. Una genialità senza precedenti, che solo al Comune di Foggia poteva essere partorita, trasformando quello che doveva essere l’anno del rilancio delle scuole materne comunali nell’anno di un nuovo e ulteriore disastro. A costo di sembrare ripetitivo – conclude Mainiero – ribadisco che serve immediatamente cambiare registro, eleggendo un’amministrazione comunale che non gestisca in questo modo distratto e disinteressato vicende così importanti. L’unica notizia confortante è che questa Commissione è arrivata a fine corsa e che presto i foggiani potranno tornare alle urne. Dopo Landella neppure nei peggiori incubi ci si poteva aspettare un governo della città come quello di questi ‘illuminati’ burocrati”.