13mila processi a rischio prescrizione nel tribunale di Foggia, l’allarme di Vaccaro: “La gente denuncia, ma non abbiamo aule”

Si stanno accodando un numero enorme di processi. Il risultato che non possono essere smaltiti”. Oltre tredicimila processi pendenti a Foggia, la terza provincia più grande d’Italia con un solo tribunale. E’ drammatica scattata dal Procuratore capo Ludovico Vaccaro in un’intervista del TGR della Puglia.

“Non ci sono aule sufficienti per celebrare i processi che arrivano alla fase dibattimentale”. Nonostante quella della provincia di Foggia sia ritenuta la Quarta mafia più potente d’Italia 9 anni fa, con la riforma, è stato chiuso il tribunale di Lucera, con relativa Procura e 8 presidi giudiziari.

“Il vicino Molise, che è poco più della metà, ha 3 procure e 3 tribunali. Non possiamo permetterci prescrizioni dei reati perché questo significa un ritorno in termini di impunità, con una criminalità che, per una serie di ragioni, è aggressiva, violenta e prevaricatrice. La gente non denuncia, la gente non testimonia, la gente ha paura. Avrebbe bisogno di presidi giudiziari vicini”.