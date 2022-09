“Il fatto non sussiste”, prosciolto l’ex giudice Bellomo. Era accusato di imporre dress code alle studentesse

È stato prosciolto dalle accuse di stalking e violenza privata nei confronti di tre borsiste della scuola per magistrati “Diritto e scienza”, l’ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo. La decisione è stata presa dal giudice per l’udienza preliminare di Bergamo, davanti al quale si discuteva il caso dopo che un anno e mezzo fa il giudice barese aveva dichiarato la propria incompetenza.

Il gup ha accolto la richiesta di proscioglimento, con la formula “perché il fatto non sussiste”, accogliendo le tesi degli avvocati Gianluca D’Oria e Beniamino Migliucci. Per un quarto capo di imputazione, relativo a una presunta violenza privata nei confronti di un’altra giovane donna, il giudice ha stabilito la riqualificazione del reato in tentata violenza e l’invio degli atti alla Procura di Massa Carrara, competente per territorio. (fonte Bari Repubblica)