Funerale del Pd in provincia di Foggia, corona di fiori e cartello “chiuso per lutto” dopo la sconfitta di Piemontese

Sfottò in provincia di Foggia dopo la disfatta del Pd alle elezioni politiche. Nessun rappresentante dei dem sarà in Parlamento per la Capitanata. Ci sperava il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese che poteva entrare attraverso la ripartizione dei seggi nel proporzionale (in gergo lo chiamano “effetto flipper”). Ma i conteggi non lo hanno premiato. In Puglia è scattato un seggio in più per Sinistra-Verdi a discapito proprio del Pd.

A Mattinata qualcuno ne ha approfittato per punzecchiare il Pd piazzando un cartello con scritto “chiuso per lutto” dinanzi ad un comitato pro Piemontese. Il tutto accompagnato da una corona di fiori.